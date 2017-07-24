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Лидеры "нормандской четверки" проводят переговоры – Песков

24.07.2017 16:13
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Лидеры "нормандской четверки" проводят переговоры – Песков

В Кремле говорят, что по итогам разговора предоставят информацию журналистам 

Лидеры Германии, Франции Украины и России проводят телефонные переговоры в "нормандском формате". Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Сейчас, в данный момент, еще продолжается телефонный разговор в "нормандском формате". Президент (РФ, – Ред.) Путин общается с канцлером Меркель, президентом Макроном и президентом Порошенко", – сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Кремль по итогам разговора предоставит информацию журналистам.

По словам Пескова, разговор в "нормандском формате" еще продолжается и сейчас озвучить какие-то результаты невозможно. "Он продолжается", – уточнил он в ответ на вопрос о повестке и времени разговора.

"Вскоре и мы дадим свое сообщение, как мы делаем это обычно, и коллеги по разговору также, я думаю, дадут информацию для СМИ", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Петр Порошенко заявил, что во время этих переговоров будет требовать немедленного обеспечения режима тишины на Донбассе

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, переговоры, нормандская четверка
 
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