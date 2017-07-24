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Назревает масштабный скачок мировой экономики: прогноз от МВФ

24.07.2017 13:12
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Назревает масштабный скачок мировой экономики: прогноз от МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует в ближайшем будущем самый масштабный за последние десять лет скачок экономики и его локомотивом выступит Европа.

Об этом сказано в прогнозе аналитиков МВФ в их новой корректировке прогноза конъюнктуры мирового рынка, распространенной в понедельник, 24 июля, пишет ЗН со ссылкой на DW.

Согласно прогнозу, рост мировой экономики в 2017 году должен составить 3,5 процента, а в следующем - 3,6. Самые оптимистические прогнозы – для ряда стран еврозоны.

"Мы скорректировали прогнозы в сторону улучшения для многих стран еврозоны. В частности, это Германия, Франция, Италия и Испания, где рост экономики в первом квартале существенно превышает наши ожидания", - пишут аналитики.

"Мы не исключаем, что экономики стран континентальной Европы будут расти еще быстрее, поскольку тут уменьшились политические риски", - пишут эксперты. В тоже время для США они скорректировали прогноз экономического роста в сторону уменьшения.

"С глобальной точки зрения, корректировка нашего оптимистического прогноза на ситуацию в США является самой серьезной потерей", - заявил главный экономист МВФ Морис Обстфелд. Одной из причин неутешительного прогноза для Соединенных штатов стали проблемы Дональда Трампа в реализации своей амбициозной инфраструктурной программы.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: экономика, Донбасс, мир, МВФ
 
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