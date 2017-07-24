"Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности

24.07.2017 19:58

Порошенко призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия против Украины

Сегодня прошли телефонные переговоры лидеров стран "нормандской четверки", которые обсуждали урегулирование ситуации на Донбассе.

В переговорах приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

В первую очередь участники переговоров заслушали доклад председателя СММ ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана и его заместителя Александра Хуга, прежде чем обсуждать ситуацию в Украине.

Так, Порошенко в связи с недавними событиями на фронте заявил, что последние дни июля являются одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории.

Также глава украинского государства настоял на том, что российская сторона блокирует освобождение украинских пленных и настоял на их немедленном освобождении.

Собеседники согласились с тем, что на Донбассе нужно установить полное прекращение огня и отвести тяжелое вооружение под присмотром ОБСЕ. Президент Украины указал также на важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.

В свою очередь Макрон и Меркель раскритиковали заявление главаря т .н. "ДНР" Александра Захарченко относительно создания "Малороссии".

В то же время в Кремле заявляют, что Путин во время телефонного разговора со своими коллегами в деталях изложил "российские подходы" по всем ключевым положениям Минских соглашений.

Как отметил французский лидер, участники переговоров договорились о совместной работе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата".

Источник: http://www.segodnya.ua