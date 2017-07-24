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"Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
Порошенко призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия против Украины
Сегодня прошли телефонные переговоры лидеров стран "нормандской четверки", которые обсуждали урегулирование ситуации на Донбассе.
В переговорах приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.
В первую очередь участники переговоров заслушали доклад председателя СММ ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана и его заместителя Александра Хуга, прежде чем обсуждать ситуацию в Украине.
Так, Порошенко в связи с недавними событиями на фронте заявил, что последние дни июля являются одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории.
Также глава украинского государства настоял на том, что российская сторона блокирует освобождение украинских пленных и настоял на их немедленном освобождении.
Собеседники согласились с тем, что на Донбассе нужно установить полное прекращение огня и отвести тяжелое вооружение под присмотром ОБСЕ. Президент Украины указал также на важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.
В свою очередь Макрон и Меркель раскритиковали заявление главаря т .н. "ДНР" Александра Захарченко относительно создания "Малороссии".
В то же время в Кремле заявляют, что Путин во время телефонного разговора со своими коллегами в деталях изложил "российские подходы" по всем ключевым положениям Минских соглашений.
Как отметил французский лидер, участники переговоров договорились о совместной работе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, переговоры, нормандский формат
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