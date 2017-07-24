ОБМАН С ЛЕКРАСТВАМИ: С ЧЕМ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ УКРАИНЦЫ?

24.07.2017 18:50

На данный момент проблема качества лекарственных средств в Украине стоит более чем остро. Ведь, как показывает практика, аптеки стараются заработать не смотря ни на что, а их посетители вместо того, чтобы требовать препарат, который поможет, довольствуются тем, что предлагают.



Для начала, сколько украинцев может понять, чем отличается оригинальный препарат и его аналог? Часто врачи говорят нам, что никакой разницы между ними нет. Часто люди, приходя в аптеку и придя в ужас от стоимости оригинального препарата, покупают аналог, который предлагает провизор. Вот только со временем оказывается, что от этого аналога никакого эффекта, болезнь никуда не ушла и приходится идти в аптеку снова. Дело в том, что оригинальные препараты перед выходом на рынок проходят такое количество проверок и испытаний, что не стоит удивляться его высокой стоимости. А вот при выпуске аналогов фармацевтические компании экономят на всем, на чем могут.



Еще одна проблема - это вранье в инструкциях к тому или иному препарату. Примерно половина производителей умалчивают о серьезных побочных эффектах. А учитывая тот факт, что самолечение среди пациентов в нашей стране не редкость, это часто приводит к непредсказуемым последствиям.

Источник: http://zi.dn.ua