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ОБМАН С ЛЕКРАСТВАМИ: С ЧЕМ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ УКРАИНЦЫ?

24.07.2017 18:50
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ОБМАН С ЛЕКРАСТВАМИ: С ЧЕМ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ УКРАИНЦЫ?

На данный момент проблема качества лекарственных средств в Украине стоит более чем остро. Ведь, как показывает практика, аптеки стараются заработать не смотря ни на что, а их посетители вместо того, чтобы требовать препарат, который поможет, довольствуются тем, что предлагают. 

Для начала, сколько украинцев может понять, чем отличается оригинальный препарат и его аналог? Часто врачи говорят нам, что никакой разницы между ними нет. Часто люди, приходя в аптеку и придя в ужас от стоимости оригинального препарата, покупают аналог, который предлагает провизор. Вот только со временем оказывается, что от этого аналога никакого эффекта, болезнь никуда не ушла и приходится идти в аптеку снова. Дело в том, что оригинальные препараты перед выходом на рынок проходят такое количество проверок и испытаний, что не стоит удивляться его высокой стоимости. А вот при выпуске аналогов фармацевтические компании экономят на всем, на чем могут. 

Еще одна проблема - это вранье в инструкциях к тому или иному препарату. Примерно половина производителей умалчивают о серьезных побочных эффектах. А учитывая тот факт, что самолечение среди пациентов в нашей стране не редкость, это часто приводит к непредсказуемым последствиям.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, обман, лекарства
 
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