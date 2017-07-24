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Одесскую пенсионерку обокрали на полмиллиона долларов
24.07.2017 18:00
В Одессе неизвестные ограбили квартиру местной пенсионерки, при этом преступники похитили украшения и средства на общую сумму около полмиллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба полиции, передает УНН.
"Трое неизвестных ночью проникли в помещение пенсионерки через окно. 72-летнюю женщину связали с помощью скотча. Злоумышленники завладели украшениями из золота и средствами в сумме 500 тысяч долларов США", - говорится в сообщении
Полиция открыла по данному факту уголовное производство, сейчас расследование продолжается.
Теги: Одесса, пенсионер, ограбление
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