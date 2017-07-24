Популярный украинский курорт накрыл ураган (видео)

24.07.2017 15:40

От сильного ветра пострадала курортная Кирилловка в Запорожской области

Популярный среди туристов курортный поселок Кирилловка, который расположен в Запорожской области, накрыл ураган. Ураганный ветер срывал с домов крыши, также поселок пострадал от мощного ливня. Видео стихийного бедствия выкладывают в социальных сетях отдыхающие.

Сообщается, что дождь лил стеной так, что невозможно было ничего рассмотреть, а ураган уносил у людей матрасы и надувные подушки.

По словам очевидцев, ветер снес крышу некоторых домиков. Известно, что ураган накрыл также остров Бирючий (на Федотовой косе).

Как писала Politeka, в Ровно и области, 11 июля, во второй половине дня прошел мощный ливень, из-за которого в городе затопило улицы

Затопленным оказался оказался центр Ровно и многие другие городские дороги. В результате, местным водителям пришлось фактически плыть по улицам.

Как писала Politeka, в субботу, 1 июля, Черниговщину охватила непогода — ливень был с градом и шквальным ветром. А в Менском районе вообще пронесся смерч. В поселке Березное ураган поднял в воздух на несколько метров двоих детей, а потом бросил на землю. Оба выжили, однако одного ребенка пришлось госпитализировать.

Напомним также, что накануне на популярном курорте в Запорожской области — в поселке Приморский посад — произошел массовый мор рыбы.

Источник: Politeka