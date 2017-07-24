Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стало известно, как подорожает водка в Украине

24.07.2017 12:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно, как подорожает водка в Украине

Кабинет министров собирается снова повысить ставки акциза на табак и спиртные напитки, и с нового года ставки вырастут еще на 11,2 процентов. 

Как передает replyua.net со ссылкой на UBR, Владимир Остапюк, глава ассоциации «Укрводка», заявил о том, что сейчас бутылка водки стоит 79-80 гривен в магазинах, однако совсем скоро она подорожает примерно на семь гривен. В следующем году, по его словам, после повышения акциза бутылка водки будет стоить примерно 87 гривен – минимальная цена. «Кабмин постоянно увеличивает ставки акцизного сбора, который предприятия отрасли платят авансом, то есть еще до того, как что-то успели произвести и продать. При этом эффективность уплаты акцизов с алкогольных напитков самая низкая в Европе», подчеркнул Остапюк. 

Глава ассоциации также отметил, что эффективность составляет не больше одиннадцати процентов от того, что государство хочет получить от нового повышения, и нужно признать, что эти механизмы давно себя исчерпали. Эксперты, в свою очередь, уверяют, что каждое повышение акцизов идет на руку «подпольным» производителям, которые еще более активно реализуют свою продукцию по низким ценам. 



Теги: Украина, Донбасс, алкоголь, подорожание, водка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх