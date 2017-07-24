Стрельба в Днепре: водитель открыл огонь по авто с беременной и ребенком

24.07.2017 18:20

В Днепре водитель Lexus открыл стрельбу по автомобилю Subaru с беременной женщиной и ребенком в салоне – ранения получил водитель 1983 года рождения. Как сообщили в областной полиции, инцидент произошел накануне, 23 июля, на улице Набережная Заводская, передает Корреспондент.

По предварительным данным, водителю Lexus показалось, что на дороге его подрезал водитель Subaru и между мужчинами произошла перепалка.

Водителю Subaru показалось, что его собираются ударить, поэтому достал баллончик со слезоточивым газом и распылил его в сторону водителя Lexus, который в свою очередь достал из автомобиля травматический пистолет "Флобер" и произвел два выстрела в сторону водителя.

В результате водитель Subaru получил ранение правого бедра и был госпитализирован в больницу.

По данным издания Информатор, все происходило на глазах у девятилетнего ребенка и беременной жены пострадавшего. В такой стрессовой ситуации, женщине на восьмом месяце беременности стало плохо, а ребенок сильно испугался.

Пока мужчина с простреленной ногой успокаивал семью, водитель Lexus просто сел в машину и уехал. Немного позже патрульные задержали стрелка.

По данному факту полиция открыла уголовное производство, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее на трассе Киев–Одесса между двумя водителями произошел конфликт со стрельбой – пострадал один пассажир.

Источник: http://from-ua.com