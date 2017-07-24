Украина может бросить вызов Путину. И вот каким образом

24.07.2017 13:20

Если украинцы не откажутся от русского языка, это может стать серьезным вызовом для россиян, которые мечтают об уничтожении Украины.

Такое мнение выразил американский политолог, специализирующийся на России и постсоветском пространстве Пол Гобл в интервью "Апострофу".

"Думаю, Украине следовало бы популяризировать украинский, но не беспокоиться так, как некоторые это делают, насчет наличия и использования русского. Не из-за нервозности России, а скорее потому, что украинцы, я думаю, со временем будут, как и многие в мире, говорить на нескольких языках, а не на одном. И это усилит их национальную идентичность, а не ослабит", - заявил американский политолог.

Он также убежден, что украинский язык выживет и будет процветать, но подчеркнул, что язык - не единственное, на чем основывается украинская нация.

"Важно понимать: даже если бы и было возможно – а я этого не могу себе представить – что все украинцы перестанут говорить на украинском и заговорят на русском, это не сделает их неукраинцами, это не сделает их россиянами. Это сделает их говорящими по-русски украинцами. В некотором роде это, конечно, будет вызовом для украинцев в том, как они видят себя. Но еще более серьезным вызовом это будет для россиян вроде господина Путина", - подытожил эксперт.

Источник: http://from-ua.com