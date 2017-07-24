Волкер о Донбассе: "Это не замороженный конфликт, а горячая война"

24.07.2017 07:28

Спецпредставитель США намерен консолидировать позицию с Западом по Украине

Американская делегация вместе со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером посетили Авдеевку, сообщает в Facebook пресс-служба штаба военной операции на Донбассе.

Они провели встречу с военными, представителями военно-гражданской администрации и пострадавшими жителями города.

"Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать – это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина цветущее государство. Наша главная задача – восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока – человеческие жизни", – сказал Волкер.

Представители делегации посетили отремонтированную школу и посетили Авдеевский коксохимический завод.

По словам Волкера, после визита в Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран, для того, чтобы консолидировать позицию по ситуации на востоке Украины с союзниками.

Ранее Курт Волкер заявлял, что для эффективного противодействия российской агрессии, Украину следует существенно усилить.

Источник: http://www.segodnya.ua



