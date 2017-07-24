Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Волкер о Донбассе: "Это не замороженный конфликт, а горячая война"

24.07.2017 07:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Волкер о Донбассе: "Это не замороженный конфликт, а горячая война"

Спецпредставитель США намерен консолидировать позицию с Западом по Украине

Американская делегация вместе со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером посетили Авдеевку, сообщает в Facebook пресс-служба штаба военной операции на Донбассе.

Они провели встречу с военными, представителями военно-гражданской администрации и пострадавшими жителями города.

"Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать – это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина цветущее государство. Наша главная задача – восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока – человеческие жизни", – сказал Волкер.

Представители делегации посетили отремонтированную школу и посетили Авдеевский коксохимический завод.

По словам Волкера, после визита в Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран, для того, чтобы консолидировать позицию по ситуации на востоке Украины с союзниками.

Ранее Курт Волкер заявлял, что для эффективного противодействия российской агрессии, Украину следует существенно усилить

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Украина, США, Донбасс, война, конфликт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх