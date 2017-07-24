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Жертвам кибератаки продлили сроки регистрации налоговых накладных
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об освобождении от штрафов налогоплательщиков, которые не подали налоговые накладные из-за кибератаки. Об этом написала в Facebook депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, сообщает телеканал 112 Украина.
"Президент подписал закон Украины от 13.07.2017 №2143-VIII (относительно неприменения штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных вследствие несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей плательщиков налогов)... В ближайшем номере "Голоса Украины" закон будет опубликован. Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - написала она.
Согласно закону, налогоплательщики освобождаются от штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных, составленных в период с 1 по 30 июня 2017 года.
Также будет предоставлена возможность зарегистрировать такие налоговые и акцизные накладные до 31 июля 2017 года.
Теги: закон, штраф, кибератака, налоги
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