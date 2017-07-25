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19-летняя жительница Николаева спрыгнула с крыши зловещей высотки, узнав о суициде любимого парня
В Николаеве эта недостройка пользуется дурной славой. 21 июня 2016 года с высоты 9 этажа упала вниз 15-летняя школьница, которая скончалась на месте. В 2015 году тут погибли 15-летний и 12-летний подростки, сорвавшись в шахту лифта. Как и раньше, на доме до сих пор есть надпись "Я тебя люблю", сообщает "Диалог.UA".
Очередная трагедия в Николаеве случилась сутки назад. Сначала покончил с собой 25-летний парень, а затем возле "заброшки" нашли тело его 19-летней возлюбленной.
Вчера 24 июля парень вечером возвращался домой, его путь пролегал мимо местного бара, погибший увидел, как на дорогу упал пьяный мужчина. Он поспешил ему помочь, когда проходившая мимо хмельная компания стала обвинять молодого человека в том, что тот хочет ограбить пьяного. После словесной перепалки завязалась неравная драка. Парень пришел домой, однако переполнявшее его чувство несправедливости подтолкнуло его пойти и снова объясниться с обидчиками. Он зашел в бар и стал доказывать компании, что просто помогал пьяному и не имел никаких злых умыслов. Те снова полезли в драку, а спустя время парень отправился домой.
Сегодня 25 июля примерно в 2 часа ночи в полицию Центрального района обратилась жительница мкр. Матвеевка с сообщением о том, что она обнаружила повешенным своего 25-летнего брата. Перед суицидом парень набрал свою девушку, сказал ей по телефону, что любит ее, и резко повесил трубку. После чего вышел во двор и повесился на хозяйственной веревке.
Девушка о смерти любимого узнала под утро. После новости о том, что молодого человека больше нет в живых, она куда-то ушла. А примерно в 08:00 вторника ее тело нашли перед недостроенной высоткой по пр. Героев Украины. Судя по всему, она спрыгнула с крыши. Основная версия - самоубийство. Тела умерших направили на судмедэкспертизу.
Расследование продолжается.
Теги: Донбасс, Николаев, трагедия, суицид, драка, школьница
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