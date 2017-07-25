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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ ЦЕН НА ВОДКУ И СИГАРЕТЫ
Решение поднять акциз спиртного и табачных изделий на территории Украины вызвано необходимостью выровнять разницу цен на эти группы товаров в ЕС и в Украине. МВФ настаивает на повышении ставок акцизного сбора.
Производители крепких спиртных напитков и табачных изделий обеспокоены этим фактом. Они считают, что поднятие цен на легальную продукцию вызовет всплеск подпольного изготовления. К тому же снижаются объемы производства из-за неплатежеспособности населения страны, и снижения потребления. Вследствие чего уменьшается доход предприятий, и как следствие поступления в бюджет.
Эксперты обеспокоены тем фактом, что доля теневого производства составляет около 60%, что приносит убытки на 12 млрд. грн в бюджете государства. Методы, направленные на прекращение роста и деятельности теневого рынка, не принимаются.
Глава «Укрводки» отправил в Минфин наработанный комплекс мер, которые помогли бы справиться с незаконным изготовлением и реализацией ликероводочных товаров и сигарет. Но конкретного ответа от чиновников не последовало.
В.Остапюк считает, что нужно уменьшить процент теневого рынка хотя бы до 10%, прежде чем повышать акциз. Хотя в ЕС этот показатель не поднимается выше 1,5%. К тому же в странах Европы налог не платиться авансом, как у нас.
Чтобы приблизительно понять, сколько будет стоить бутылка водки, достаточно прибавить к нынешней цене 7 грн. Пиво подорожает лишь на 20 коп. за литр, а пачка сигарет обойдется на две гривны дороже.
В МВФ считают, что повышение цен уменьшит потребление алкоголя, что благоприятно скажется на показателях в расчете на душу населения.
В данный момент они находятся выше многих стран мира. По мнению Фонда акцизы следует увеличить в ближайшие два года, мотивируя тем, что у Украины есть для этого возможность вследствие девальвации гривны.
Источник zi.dn.ua
Теги: Донбасс, законопроект, Европейский союз, Кабинет министров, сигареты, водка, МВФ, повышение, цены
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