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Кабмин принял решение о ликвидации авиаконцерна Антонов

25.07.2017 20:41
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Кабмин принял решение о ликвидации авиаконцерна Антонов

Будет создана комиссия по ликвидации авиаконцерна, которую возглавит заместитель министра экономического развития. Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации государственного авиастроительного концерна Антонов. Об этом говорится в постановлении №546 от 19 июля, передает Новое время.

Согласно постановлению, будет создана комиссия по ликвидации авиаконцерна, которую возглавит заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко. Он обеспечит мероприятия, связанные с ликвидацией концерна и подачей требований кредиторов в двухмесячный срок.

Через три месяца Бровченко должен внести на рассмотрение Кабмина ликвидационный баланс концерна.



Теги: Украина, Донбасс, ликвидация, авиация, комиссия, Кабмин
 
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