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Кремль: Оружие США отдалит мир на Донбассе
Дмитрий Песков утверждает, что Россия не является стороной конфликта в Украине. Возможные поставки американского оружия Украине лишь отдалят урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, сообщает Корреспондент.net .
"Мы неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", – сказал Песков.
Также он назвал условие привлечения наблюдателей на линию разграничения на Донбассе.
"Что касается привлечения каких-либо наблюдательных сил на разделительную линию, то в данном случае это возможно только с согласия сторон конфликта. Как вы знаете, Россия не является стороной конфликта", – повторил представитель Кремля.
Песков добавил, что вчерашние переговоры "нормандской четверки" можно считать успешными, но только лишь потому, что они показали готовность политиков работать вместе дальше.
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, оружие, Песков, Минские договоренности
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