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Луганские террористы остались без "глаз" и "ушей": в Луганской области задержан информатор боевиков

25.07.2017 19:24
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Луганские террористы остались без "глаз" и "ушей": в Луганской области задержан информатор боевиков

Украинские силовики задержали информатора, "сливавшего" боевикам данные о расположении украинских военных в прифронтовой зоне. Сотрудники СБУ задержали мужчину, который регулярно передавал боевикам террористической группировки "ЛНР" данные о местах расположения украинских сил на Донбассе, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задержанным оказался житель поселка Рубежное. С конца прошлого года он докладывал одному из подразделений луганских боевиков сведения о личном составе Вооруженных сил Украины в Луганской области, а также о количестве и перемещениях техники. "Оперативники спецслужбы изъяли у информатора мобильный телефон с доказательствами передачи данных террористам", - говорится в сообщении СБУ.

Задержанному вручили подозрение по части 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации). Действия боевика в рамках уголовного производства расследуются заочно. Продолжается досудебное следствие.



Теги: Донбасс, Луганская область, боевик, СБУ, ЛНР, информатор, террористы
 
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