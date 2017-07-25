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Мать пленного "ихтамнета" Агеева выслушали в Администрации президента: стало известно, о чем шла речь во время встречи

25.07.2017 09:37
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Мать пленного "ихтамнета" Агеева выслушали в Администрации президента: стало известно, о чем шла речь во время встречи

Мать российского спецназовца, задержанного на Донбассе, Виктора Агеева во время своего визита обсудила юридические вопросы относительно своего сына в Администрации президента Украины. Как стало известно, Светлана Агеева посетила Администрацию президента Украины, где была принята и выслушана, сообщает "Диалог.UA".

О подробностях встречи рассказал адвокат задержанного Виктора Агеева Виктор Чевгуз. По его словам, во время встречи речь шла о юридических вопросах пребывания ефрейтора российской армии в Украине. "Разговор шел в основном по юридическим вопросам", - сообщил Чевгуз. При этом юрист отказался комментировать то, как именно Агеев оказался на Донбассе, пообещав ответить на этот вопрос после разговора с задержанным.



Теги: Донбасс, мать, Администрация президента, пленник
 
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