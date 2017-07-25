Минюст готовит закон, который отменяет все нормативно-правовые акты УССР, - Петренко

25.07.2017 21:32

Министр юстиции надеется, что Верховная Рада проголосует за законопроект в начале следующей сессии. Министерство юстиции подготовило законопроект, который отменит все нормативно-правовые акты, принятые в УССР. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина".

"Я рассчитываю, что в начале следующей сессии это будет закон, за который проголосуют, законопроект, который отменяет все без исключения акты, принятые до вступления Украиной независимости, все акты, которые были приняты министерством и правительствами УССР, и устанавливает четкие сроки, когда Украина должна разработать свое украинское законодательство", - заявил Петренко.

Министр подчеркнул, что украинская правовая система является наиболее перегруженной инструкциями, циркулярами и справочниками, что в свою очередь ставит преграды для бизнеса.