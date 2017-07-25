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Немецкий автоперевозчик предлагает поездки в Европу за пять евро

25.07.2017 14:00
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Немецкий автоперевозчик предлагает поездки в Европу за пять евро

Немецкая компания автобусных перевозок FlixBus начала продажу 700 акционных билетов из Украины в несколько европейских городов. Минимальная цена билетов составляет 5 евро, сообщает сайт Подробности.ua.
Билеты из Киева и Львова в чешские Брно и Прагу стоят от 8 евро. Путешествия из указанных украинских городов в польский Краков стоят от 5 евро. Обратные направления имеют такую же стоимость.
Поездки по акционным билетам можно осуществить с 27 июля по 16 августа.
Кроме того, перевозчик предлагает билеты из Ужгорода и Мукачево до словацкого города Кошице. Стоимость билетов начинается от 6 и 7 евро соответственно.



Теги: Украина, Европа, автобус
 
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