Перестрелка в Днепре: в Сети появилось сенсационное видео из машин патрульных и кадры расстрела АТОшников. ВИДЕО

25.07.2017 15:30

Вечером 24 июля в Днепре на проспекте Гагарина из автомата расстреляли группу бойцов АТО – двое погибли, еще один находится в больнице. Нападавшие так же получили ранения и под охраной им оказывается помощь медиков в больнице имени Мечникова. В Сети обнародовали видео первых минут после происшествия, а также аудиозапись разговоров полицейских во время проведения оперативного плана “Сирена”, передает “Диалог.UA”.

На кадрах слышны переговоры полицейских, выброшенный подозреваемыми автомат, оказание первой помощи пострадавшим и момент перестрелки. Отметим, на видео допущена неточность — от ранений скончались Алексей Вагнер и Максим Иващук. Адвокат Эдмонд Саакян госпитализирован.