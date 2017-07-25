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Россия может готовиться к наступлению на Донбассе: Муженко рассказал о настораживающей активности российских войск непосредственно у украинской границы

25.07.2017 21:04
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Россия может готовиться к наступлению на Донбассе: Муженко рассказал о настораживающей активности российских войск непосредственно у украинской границы

Кремль может использовать совместные с Беларусью военные учения "Запад - 2017", чтобы провести масштабное наступление на Донбассе. Об этом свидетельствует огромное количество военнослужащих РФ, которые в последнее время были стянуты к украинской границе. Такими тревожными сведениями поделился начальник Генштаба Виктор Муженко, передает "Диалог.ua".

Он отметил, что на сегодняшний день РФ разместила на границе с Украиной 3 мотострелковые дивизии: 3-ю, 144-ю и 150-ю. "Они являются ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", - сообщил Муженко. Примечательно, что вооружены эти дивизии отнюдь не оборонительным оружием: танками, самоходными артиллерийскими установками и прочими.

Это все дает основания полагать, что Россия готовит масштабное наступление на Донбассе. Вполне возможно, что операция пройдет под прикрытием российско-белорусских учений "Запад - 2017".



Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, Российская Федерация, граница, учения, Муженко
 
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