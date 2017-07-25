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Стрельба в Днепре: задержаны четверо раненых нападавших
25.07.2017 11:30
Четыре человека, причастные к убийству двоих АТОшников в Днепре, получили ранения. Они находятся в больнице Мечникова под охраной, передает Телеканал новостей «24».
Источники в полиции рассказали, что напавшие оказались бандитами, причастными к организованной преступности. Ранее их уже привлекали к уголовной ответственности, в том числе за разбой.
В полиции пока не называют имен нападающих, однако "Цензор.НЕТ" сообщает, что наиболее известный из раненых нападавших – мужчина с прозвищем Лакиза. Издание также опубликовало первые фото нападавших из приемного отделения в больнице Мечникова.
Теги: Донбасс, Днепр, перестрелка, АТО
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