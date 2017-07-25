В Ивано-Франковской области отравились 11 иностранных туристов

25.07.2017 11:15

В Верховинскую центральную районную больницу сегодня, 25 июля, с признаками отравления поступило 13 человек, отдыхавших в туркомплексе "Сяйво Карпат", сообщает управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает телеканал 112 Украина.

Пострадавших доставили в больницу около 4:00. Сейчас их состояние оценивают как средней тяжести.

Причина отравления выясняется.

Известно, что пятеро из пострадавших являются жителями Германии, шестеро - республики Польша. Двое украинцев приехали на отдых из Донецкой и из Харьковской областей.

Всего в комплексе "Сяйво Карпат" отдыхали около 80 человек.