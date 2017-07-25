- “Где расследование Генерального прокурора?" – Трамп внезапно припомнил Киеву поддержку его оппонентки Клинтон16:52
- ВСУ на Донбассе получат новые виды оружия. Турчинов проинспектировал испытания16:31
- Кремль: Оружие США отдалит мир на Донбассе15:49
- Перестрелка в Днепре: в Сети появилось сенсационное видео из машин патрульных и кадры расстрела АТОшников. ВИДЕО15:30
- Сбежавший из Украины экс-замначальника одесской милиции Фучеджи получил российское гражданство14:41
- Немецкий автоперевозчик предлагает поездки в Европу за пять евро14:00
- В аэропорту Борисполь задержан боевик «ДНР»13:29
- Стрельба в Днепре: задержаны четверо раненых нападавших11:30
- В Ивано-Франковской области отравились 11 иностранных туристов11:15
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
В России озвучили опасный прогноз по Украине
Путин может пойти на крупную военную операцию в Украине перед президентскими выборами, считает Гозман.Президент России Владимир Путин может попытаться консолидировать вокруг себя российское общество накануне президентских выборов в РФ за счет Украины. Такое мнение высказал в комментарии "Обозревателю" российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.
Он отметил, что Путина не устроит образ героя-миротворца, если он закончит войну на Донбассе, так как война против Украины более эффективный метод.
"У нас выборы в 2018 году, путинское большинство не мотивировано голосовать вообще, потому что победа предрешена, потому что эйфория по Крыму прошла, потому что наша жизнь тяжелая. Они просто не пойдут голосовать. Они пойдут голосовать, если будет очень сильная консолидация. Чем ее обеспечивать? Война – это хорошая консолидация. Тем более война "за правое дело", "справедливая". Мы "защищаем" русских, которых "преследуют украинские фашисты", которым "не дают говорить по-русски" и прочее", – сказал Гозман.
По его мнению, в России немного спал антиукраинский накал, однако эту ситуацию Кремль сможет "исправить" с помощью очередных фейков российской пропаганды, или консолидировать россиян через лозунги, вроде "пробить коридор в Крым".
"Сегодня на первом месте среди врагов России – США, потом – Украина и Польша. Тревожно то, что сейчас для консолидации, боюсь, уже недостаточно отбивать "русский" Донбасс от "украинских фашистов". Сейчас для консолидации уже надо что-нибудь "освободить" – Мелитополь, что-то еще. Должен быть какой-то успех, длинный успех. Наступательные операции проще всего вести летом – в этом смысле сейчас опасный момент. Но война с целью консолидации общества может быть полезнее ближе к зиме, чем сейчас", – подчеркнул российский политик.
Теги: США, Донбасс, Путин, война, Российская Федерация, выборы президента
- Путин раскрыл "сирийские карты"
- Путин "определился" насчет США и большой войны: подписан важнейший документ
- И. Лесев: развал России будет означать развал современной Украины
- Путин внезапно стал откровенным
- Почему Путин приказал донбасским боевикам прекратить огонь
- Путин назвал главную цель России в Сирии
- ВСУ на Донбассе получат новые виды оружия. Турчинов проинспектировал испытания16:31
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности16:12
- Жительнице Львова "военный трибунал" "ДНР" вынес страшный приговор14:22
- В аэропорту Борисполь задержан боевик «ДНР»13:29
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами13:12
- ОБСЕ увидела движение военной техники в Новоазовск12:51
- В оккупированном Донбассе в рядах луганских боевиков очередные смерти: "груз 200" доставил в оккупированные Ровеньки убитого сепаратиста Дмитрия Яцина12:32
- Суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР: в сети возмущены12:11
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко11:49
- На Донбассе убит еще один главарь "ЛНР"10:54
- "Реал" согласовал самый дорогой трансфер в истории футбола17:00
- “Где расследование Генерального прокурора?" – Трамп внезапно припомнил Киеву поддержку его оппонентки Клинтон16:52
- ВСУ на Донбассе получат новые виды оружия. Турчинов проинспектировал испытания16:31
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности16:12
- Дональд Трамп припомнил Украине поддержку Хиллари Клинтон16:00
- Кремль: Оружие США отдалит мир на Донбассе15:49
- Перестрелка в Днепре: в Сети появилось сенсационное видео из машин патрульных и кадры расстрела АТОшников. ВИДЕО15:30
- Сбежавший из Украины экс-замначальника одесской милиции Фучеджи получил российское гражданство14:41
- Жительнице Львова "военный трибунал" "ДНР" вынес страшный приговор14:22
- Немецкий автоперевозчик предлагает поездки в Европу за пять евро14:00
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Четыре веские причины прекратить красить волосы17:49
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- Операция "прослушка": кто и как контролирует телефонные разговоры украинцев12:12
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака11:38
- День системного администратора: кто придумал праздник «ботанов»09:45
- Все нововведения пенсионной реформы в Украине: как изменится жизнь каждого украинца
- Крушение самолета: спасатели сообщили новые подробности
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- Олег Жданов: получив жесткую риторику от участников Нормандского формата, «Малороссия» исчезла также быстро, как и появилась
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины
- Молча сидеть не будут: в США оценили вероятность предоставления Трампом летального оружия Украине
- Гиркин прогнозирует войну за Крым, после «сдачи Донбасса»