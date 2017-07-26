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Добро пожаловать в базу "Чистилища": петербургского ведущего-"путинофила" Сергея Дружко внесли в "черный список" сайта "Миротворец" из-за Крыма. Видео
Российский актер и ведущий некогда известной программы "Необъяснимо, но факт" Сергей Дружко пополнил ряды "невъездных" российских звезд по версии украинского антитеррористического онлайн-портала "Миротворец". Про это информирует "Диалог.UA".
Как утверждает администрация сайта "Миротворец", он попал в "Чистилище" по причине того, что более года назад, в мае 2016-го, спел антиукраинскую песню "Наш Крым", а позже в беседах с журналистами говорил, что считает АР Крым российской землей.
В интервью для российского пропагандистского канала сказал: "Есть полуостров Крым, и он наш исторически, на мой взгляд, абсолютно заслуженно". Сам артист пока никак не прокомментировал эту ситуацию. А вот та самая нашумевшая песня, которую Дружко якобы спел в ответ Джамале, которая победила на "Евроведении-2016" с композицией "1944".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, актер, Джамала
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