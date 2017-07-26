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"Это болезненные ограничения, которые заставили подпрыгнуть на стульях и запаниковать и агрессоров в Кремле, и их приспешников", - глава украинской делегации в ПАСЕ Арьев о санкциях США против "тройки неадекватных режимов"
Санкции США будут оказывать колоссальное влияние на Россию. Об этом на своей странице в "ФБ" заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, передает "Диалог.UA".
По его словам, ограничительные меры введены против "тройки неадекватных режимов", в частности России, Ирана и Северной Кореи. Политик назвал эти действия беспрецедентными со времен холодной войны: "Это не косметические, а болезненные ограничения, которые заставили подпрыгнуть на стульях и запаниковать и агрессоров в Кремле, и приспешников, и путинферштееров в Европе.
Он отметил, несмотря на то что закон еще должен "пройти сенат и подпись Трампа", убедительность голосования конгрессменов уже оказала огромное влияние на дальнейшее прохождение санкций.
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, Совет Европы, санкции
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