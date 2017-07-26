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Подарунок від «турботливої» влади: українців змусять платити борги сусідів
У червні Верховна Рада ухвалила закон про комерційний облік комунальних послуг (№4901), і вже переданий на підпис президенту. Якщо голова держави підпише, то нові правила будуть впроваджені вже з 1 жовтня 2018 року, повідомляють Патріоти України.
– Фактично цей закон робить непотрібним квартирні лічильники тепла, холодної та гарячої води. Так як жителям багатоквартирних будинків будуть нараховувати плату, виходячи зі свідчень загальнобудинкових приладів обліку (нежитлові приміщення повинні бути обладнані приладами обліку вже у жовтні 2017 року), – йдеться у повідомленні.
Це означає, що всі втрати у внутрішньобудинкових мережах (до входу у квартиру) будуть розподілятися між усіма мешканцями. Різниця між загальнобудинковим лічильником і індивідуальним буде ділитися на всіх споживачів води.
Раніше індивідуальний споживач тепла при недогріві батарей в квартирі, мав право на проведення перерахунку оплати за ненадану послугу або послугу неналежної якості (згідно з постановою КМУ №151 від 17 лютого 2010 року).
Тепер же, незважаючи на це, мешканці платитимуть за різницю між показниками вузла комерційного обліку тепла на будинок. Тобто, постачальник послуги в будь-якому випадку стягуватиме ту суму, яку показує його комерційний вузол.
Така ж ситуація буде складатися і з загальнобудинковими вузллами комерційного обліку холодної води. Різниця між загальнобудинковим лічильником і індивідуальними буде ділитися на всіх споживачів води. Це ніяк не стимулює монополіста до підтримки мереж в справному стані — адже за всі витрачені ресурси заплатить сповна кінцевий споживач.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, закон, соседи, долги
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