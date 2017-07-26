Разговор четырех: О чем говорили Меркель, Макрон, Путин и Порошенко

26.07.2017 09:33

24 июля состоялся телефонный разговор глав четырех государств.

Для Макрона, это был первый разговор в формате «Нормандской четверки», пишет Трибун.

В ходе разговора, Меркель и Макрон сделали совместное заявление. Они оба согласны с тем, что необходимо выполнить «Минские соглашения», прекратить огонь и не допустить разрастание гуманитарной катастрофы на Донбассе.

По итогам разговора, на сайте канцлера Германии, опубликовали документ, в котором подробно описан ряд приоритетных мер для установления мира на Донбассе.

Главные пункты обсуждения не меняются:

- отвод вооружения и тяжелой техники.

- соблюдение перемирия, объявленного трехстороннего контактной группой 21 июня этого года.

- безопасного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всем районам востока Донбасса, в частности - к временно неподконтрольным отрезкам российско-украинской границы.

В следующем месяце, в «Нормандском формате» встретятся политические советники глав государств.

Так же, впервые за историю переговоров, было опубликовано видео. Президент Франции Эммануэль Макрон, в своем аккаунте в Twitter продемонстрировал публике начало телефонного разговора между главами государств.