Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ТРЕТЬ УКРАИНЦЕВ НЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ НА РОДИНЕ

26.07.2017 21:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ТРЕТЬ УКРАИНЦЕВ НЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ НА РОДИНЕ

Треть украинцев готовы уехать из Украины на постоянное место жительства (ПМЖ). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного независимой исследовательской группой Research & Branding Group.

«Треть жителей Украины (33%) при возможности готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну на ПМЖ, тогда как не готовы к такому шагу более половины жителей страны (56%). За последние полгода эмиграционные настроения украинцев не изменились», — говорится в сообщении по результатам соцопроса, проведенного в июне 2017 года.

Согласно результатам опроса, в наибольшей мере готовность уехать из Украины различается в зависимости от возраста респондентов. Так, наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи до 30 лет: 53% представителей данной возрастной категории готовы покинуть страну, а наименее проявлены — среди представителей старшего поколения 60+ (11%). Среди «тридцатилетних» готовы эмигрировать 48%, среди «сорокалетних» — 37% и среди «пятидесятилетних» — 27%.

Основными причинами возможной эмиграции жители Украины назвали предложение интересной и прибыльной работы (29%) и вооруженный конфликт (22%). Далее по значимости следуют экономические проблемы в стране (18%) и семейные обстоятельства (14%). Замыкают перечень наиболее упоминаемых причин возможной эмиграции отсутствие условий для самореализации (11%) и политическая нестабильность (8%). Кроме того, треть украинцев (33%) отметили, что никакие обстоятельства не могут их побудить навсегда покинуть страну.

Единственными регионом, в котором отмечаются существенные особенности возможных факторов эмиграции, является восток Украины, где наибольшее значение имеют вооруженный конфликт (33% на востоке против 19-20% в остальных регионах) и экономические проблемы в стране (24% на востоке против 14-19% в остальных регионах), но менее значимо предложение интересной и прибыльной работы (20% на Востоке против 28-33% в остальных регионах).

Отмечается, что опрос проводился в период 15-24 июня 2017 года по общеукраинской выборке (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь). Количество опрошенных — 1800 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство украинцев готовы на компромиссы ради мира на востоке. За войну лишь 18%.



Теги: Украина, Донбасс, украинцы, опрос, эмиграция, родина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх