ТРЕТЬ УКРАИНЦЕВ НЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ НА РОДИНЕ

26.07.2017 21:49

Треть украинцев готовы уехать из Украины на постоянное место жительства (ПМЖ). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного независимой исследовательской группой Research & Branding Group.

«Треть жителей Украины (33%) при возможности готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну на ПМЖ, тогда как не готовы к такому шагу более половины жителей страны (56%). За последние полгода эмиграционные настроения украинцев не изменились», — говорится в сообщении по результатам соцопроса, проведенного в июне 2017 года.

Согласно результатам опроса, в наибольшей мере готовность уехать из Украины различается в зависимости от возраста респондентов. Так, наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи до 30 лет: 53% представителей данной возрастной категории готовы покинуть страну, а наименее проявлены — среди представителей старшего поколения 60+ (11%). Среди «тридцатилетних» готовы эмигрировать 48%, среди «сорокалетних» — 37% и среди «пятидесятилетних» — 27%.



Основными причинами возможной эмиграции жители Украины назвали предложение интересной и прибыльной работы (29%) и вооруженный конфликт (22%). Далее по значимости следуют экономические проблемы в стране (18%) и семейные обстоятельства (14%). Замыкают перечень наиболее упоминаемых причин возможной эмиграции отсутствие условий для самореализации (11%) и политическая нестабильность (8%). Кроме того, треть украинцев (33%) отметили, что никакие обстоятельства не могут их побудить навсегда покинуть страну.



Единственными регионом, в котором отмечаются существенные особенности возможных факторов эмиграции, является восток Украины, где наибольшее значение имеют вооруженный конфликт (33% на востоке против 19-20% в остальных регионах) и экономические проблемы в стране (24% на востоке против 14-19% в остальных регионах), но менее значимо предложение интересной и прибыльной работы (20% на Востоке против 28-33% в остальных регионах).



Отмечается, что опрос проводился в период 15-24 июня 2017 года по общеукраинской выборке (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь). Количество опрошенных — 1800 человек.



Напомним, ранее сообщалось, что большинство украинцев готовы на компромиссы ради мира на востоке. За войну лишь 18%.