В Украине снова хотят повысить налоги: сколько каждый украинец платит в казну

26.07.2017 15:49

Мы посчитали, сколько кровно заработанных гривен отбирает у каждого из нас государство. В правительстве снова хотят повысить налоги. На этот раз речь идет о тех налоговых ставках, которые пересматриваются с учетом индекса потребительских цен и индекса цен производителей.

На 11,2% предлагается повысить ставки акциза на алкогольные напитки и табачные изделий, экологический налог, ренту за пользование радиочастотным ресурсом. Мы же в преддверии этого события решили посчитать, сколько налогов платим государству.

По пути на вашу карточку

Итак, предположим, что человек работает в организации, которая полностью соблюдает украинское законодательство и платит белую зарплату. Для примера возьмем киевлянина со средней зарплатой в 10 тысяч гривен. Сейчас по данным госстата она даже выше, но для простоты расчета возьмем именно этот показатель.

Итак, для того, чтобы начислить человеку 10 тысяч гривен зарплаты работодатель должен заплатить так называемый единого социального взноса (ЕСВ).Согласно нынешнему законодательству ставка отчисления для всех наемных сотрудников одна и составляет 22% от фонда оплаты труда и подлежит оплате за счет работодателя. То есть, ваша компания тратит на зарплату 12,2 тысяч и гривен. Несмотря на то, что оплачивает этот взнос работодатель, это фактически ваши деньги, ведь они могли бы пойти вам на зарплату.

Брать налоги только с работодателя государству кажется недостаточным, поэтому он облагает налогом и работника. Каждый из нас платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Размер этих налогов составляет 18% и 1,5% соответственно. Нетрудно посчитать, что на руки наш сотрудник получит уже 8050 грн. Сравните эту цифру с той, которую потратил работодатель на вашу зарплату и получается, что с момента начисления зарплаты, пока деньги шли вам на карточку, государство уже откусило от них треть. Но это далеко не все.

Привет из магазина

Получив зарплату, вы пойдете в магазин за покупками. Покупая любой товар, 16,7% от его стоимости вы отдаете государству.

Это пресловутый НДС, или, как он называется в других странах, налог с продажи. Он входит в цену практически всех товаров и услуг, которыми вы пользуетесь. Кто-то скажет, что НДС составляет 20%. Но это не совсем так. Его часть в конечной стоимости товара - именно 16,7%. Можете пересчитать сами, изучив чек из магазина.

Итого, от вашей зарплаты в 8,05 тыс. грн. в случае покупки всех товаров в магазинах, которые платят НДС, государство получит еще 1345 грн. К этому моменту чистых денег у вас 6705 грн. Уже почти половина оказалась

Но и это не все. Если вы пьете и курите, то платите государству еще больше налогов. В каждой бутылке алкоголя заложен акцизный налог. Кроме того, акцизный сбор взимается при продаже топлива. Касается он не только автолюбителей или тех, кто постоянно разъезжает на такси. В стоимость проезда в обычной маршрутке тоже входит акцизный сбор.

Всего за подакцизные товары мы в этом году заплатим 72 млрд грн. Такие показатели заложены в бюджет. Разделим эту сумму на 40 млн. человек и получится, что ежемесячно по 150 грн с каждого уходит государству в виде акцизов.

Есть и еще один скрытый налог. Он называется рентная плата. Его платят добывающие компании, но в итоге, они вынуждены это все закладывать в цену. В бюджете на этот год размер этих сборов составляет 48 млрд грн или по 100 грн с человека в месяц. Отнимаем от 6705 грн акцизы и ренту и получается, что чистыми у человека остается 6455 грн. Есть еще и другие налоги, которые платят предприятия, но о них мы говорить сейчас не будем.

Несложно посчитать, что после начисления на нашего среднестатистического работника 12,2 тысяч гривен, государство оставило ему 6 455 грн. Получается, что около 47% от этой суммы государство забрало в качестве налогов.

Плата за роскошь

Есть и другие налоги, которые платят далеко не все граждане, но не упомянуть их нельзя.

Почти у каждого из нас есть мобильный телефон. С каждой потраченной гривны государство собирает 7,5% в Пенсионный фонд. Покупка автомобиля тоже считается роскошью. С этой операции в Пенсионный фонд платится 3% от стоимости.

Если вы владеете землей, то платите налог на нее. Если покупаете или продаете квартиру, то государство желает получить 1% от суммы сделки. Почти каждый из нас хоть раз в жизни меняет место жительства, следовательно, все мы вынуждены платить этот сбор. При этом, если квартирой вы владели меньше 3 лет, то придется заплатить государству 5% от ее стоимости.

Также вы оплачиваете госпошлину, если обращаетесь в государственные органы за получением разрешений или документов. Например, вы платите пошлину у нотариуса, в суде и даже в рагсе. Все эти оплаты, несмотря на то что они осуществляются нерегулярно, выливаются еще в 1% от ваших доходов, ведь налоги с продажи и покупки квартиры - это приличные суммы. Да и мобильными телефонами сейчас пользуются все.

Также в прошлом году появился налог на дорогие авто. Если вы купили машину возрастом до 5 лет и ценой более 1,033 млн грн., то должны платить 25 тыс. грн. в год. Ну и, наконец, государство положило глаз на владельцев квартир площадью свыше 60 квадратных метров и домов более 120 метров. Ставки этого налога устанавливают местные органы власти.



Часть налогов можно вернуть

Кстати, по закону налоги можно не только платить, но и возвращать. Как это сделать? Достаточно подать в Налоговую декларацию и получить налоговую скидку.

Как говорят налоговики, если человек в прошлом году уплатил все положенные налоги, то в этом имеет право подать декларацию в налоговые органы по месту регистрации и указать, какие расходы нужно исключить из его зарплаты. Тогда доход уменьшится, а значит и снизятся и обязательства по налогу на доходы физических лиц. Служба сделает перерасчет и вернет ему часть удержанного налога.

В декларацию можно включать следующие расходы:

плата за обучение,

расходы на искусственное оплодотворение,

взносы на благотворительность,

проценты по ипотечному кредиту,

затраты на переоборудование машин под биотопливо,

расходы на получение доступного жилья по государственным программам (полный перечень приведен в таблице).

Ставки некоторых налогов

Налог на доходы физических лиц 18%

Выигрыши, призы, подарки 18%

Подарки (а также призы победителям и призерам спортивных соревнований), если их стоимость не превышает 50% минимальной зарплаты, за исключением денежных выплат в любой сумме не облагается

Средства, имущество, имущественные или неимущественные права, стоимость работ, услуг, подаренные плательщику налога, облагаются налогом по правилам для налогообложения наследства 0%,5% или 18%

Процент на текущий или депозитный банковский счет 18%

Дивиденды, роялти 9 или 18%

Продажа недвижимости, если продается более 1 объекта или срок его владения менее 3 лет 5%

Продажа движимого имущества

Доход от продажи (обмена) объекта движимого имущества (кроме исключения) 5%

Доход от продажи (обмена) в течение отчетного года одного из объектов движимого имущества (легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда), не подлежит налогообложению

Наследство собственности, которая наследуется членами семьи первой степени родства 0%

Стоимость любого объекта наследства, полученного наследниками, которые не являются членами семьи наследодателя первой степени родства 5%

Наследство, полученное любым наследником от наследодателя – нерезидента, и любой объект наследства, которое наследуется наследником – нерезидентом 18%

Иностранные доходы 18%

Суммы пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, получаемых налогоплательщиком из ПФУ или бюджета, если их размер превышает 10 размеров прожиточного минимума в месяц для лиц, утративших трудоспособность, установленного на 1 января отчетного года 18%

Пенсии из иностранных источников, согласие на обязательность которых предоставлено ВРУ, подлежат налогообложению или облагаются в стране их выплаты 18% п.164.2.19



С 1 июля в Украине было отменено госрегулирование цен на продукты.

Источник kp.ua/economics