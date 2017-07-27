Американці знімуть художній мінісеріал про Чорнобильську катастрофу

27.07.2017 12:34

Американський телеканал НВО зніме мінісеріал про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції. Про цке повідомила Associated Press.

Головним героєм п’ятисерійного фільму буде вчений Валерій Легасов, призначений розслідувати причини. Його зіграє британський актор Джаред Харріс, який зіграв Професора Моріарті у фільмі «Шерлок Хомс: Гра тіней» а також виконав ролю другого плану у фільмі «Союзники».

Зйомки серіалу розпочнуться навесні 2018 року в Латвії, повідомив канал на зустрічі Асоціації телекритиків.