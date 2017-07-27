Последние новости раздела
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной 12:50
- Американці знімуть художній мінісеріал про Чорнобильську катастрофу12:34
- «Приєднання до Росії не буде», — Ходаковський розбив ілюзії сепаратистів щодо окупованого Донбасу12:10
- Мэр Энергодара объявлен в розыск11:50
- Министр инфраструктуры Украины "отведал" отечественного плацкарта11:20
- Ляшко заявил, что Порошенко исправил свою ошибку, лишив Саакашвили украинского гражданства10:53
- Выдача Черновецкого Украине недопустима, так как он является гражданином Грузии10:28
- Яд в бутылке убил 48 человек: дело смертельного суррогатного алкоголя – уже в суде10:14
- Український оборонпром випробував бойовий модуль - аналог "Граду"09:57
- Новий головний прикордонник купив авто вартістю у три річні зарплати09:10
Американці знімуть художній мінісеріал про Чорнобильську катастрофу
27.07.2017 12:34
Американський телеканал НВО зніме мінісеріал про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції. Про цке повідомила Associated Press.
Головним героєм п’ятисерійного фільму буде вчений Валерій Легасов, призначений розслідувати причини. Його зіграє британський актор Джаред Харріс, який зіграв Професора Моріарті у фільмі «Шерлок Хомс: Гра тіней» а також виконав ролю другого плану у фільмі «Союзники».
Зйомки серіалу розпочнуться навесні 2018 року в Латвії, повідомив канал на зустрічі Асоціації телекритиків.
Теги: Донбасс, Чернобыль, Америка, сериал
Читайте также:
- Янукович обещает инвалидам-чернобыльцам денег в следующем году
- Азаров сожалеет о смерти протестующего в Донецке
- Внутренние войска чествовали ликвидаторов аварии на ЧАЭС
- Тигипко предложили провести полчаса в 4-м энергоблоке ЧАЭС. И прожить оставшуюся жизнь на 1200 гривен в месяц
- В 2011-м протестовали, газовали, садили и возводили
- Представители Пенсионного фонда уговорили 12 чернобыльцев прекратить акцию протеста
- В Покровске говорили о гарнизонном госпитале11:30
- ПУШИЛИН РАССКАЗАЛ, КАК «Л-ДНР» ПОБЕДЯТ УКРАИНУ В ВОЙНЕ09:33
- Полицейские в Мариуполе ради взяток научились обходить видеофиксацию08:46
- Проект закрыт: Захарченко открестился от создания «Малороссии»08:10
- Многодетная мать в Мариуполе воспитывала детей в антисанитарных условиях07:32
- Штаб АТО: боевики совершают подрывы в районе Докучаевска и привезли на передовую сотрудников подконтрольного "ДНР" телеканала21:19
- Минобороны: На Луганском направлении произошло боестолкновение с применением бронетехники20:51
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Где буря прокатилась, там камни опалённые лежат17:18
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной 12:50
- Американці знімуть художній мінісеріал про Чорнобильську катастрофу12:34
- «Приєднання до Росії не буде», — Ходаковський розбив ілюзії сепаратистів щодо окупованого Донбасу12:10
- Мэр Энергодара объявлен в розыск11:50
- Uber добрался до Запорожья11:40
- В Покровске говорили о гарнизонном госпитале11:30
- Министр инфраструктуры Украины "отведал" отечественного плацкарта11:20
- У Великобританії молодих хакерів триматимуть у спеціальних таборах11:10
- Google отказалась от функции предикативного поиска11:00
- Ляшко заявил, что Порошенко исправил свою ошибку, лишив Саакашвили украинского гражданства10:53
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной 12:50
- Почему болят суставы: семь причин недуга19:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Медицинская реформа необходима. Но плохое должно отпасть18:02
- Страшную жатву собирает война на полях17:37
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»15:25
- Как бросить курить с помощью электронной сигареты?14:10
- Жареная картошка оказалась полезней некоторых фруктов11:09
- Чем опасна нехватка чистой воды в организме08:29
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами
- Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- "Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя