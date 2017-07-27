Чиновник Укртрансбезпеки обклав "даниною" судна, що заходили в порти Одеської області

27.07.2017 22:14

Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала на хабарі головного спеціаліста управління Укртрансбезпеки в Одеській області.

Як повідомляється , зловмисник систематично вимагав гроші з експедиторських компаній, капітанів вітчизняних та іноземних суден, які заходили в порти Одеської області.

"За "винагороду" головний фахівець не фіксував наявні на судах порушення, які могли привести до створення надзвичайних ситуаціях. У випадку відмови платити гроші, чиновник створював штучні перешкоди, які приводили до затримок суден і, відповідно, до сплати коштів за простій в портах", - розповіли у спецслужбі.

Згідно з наявними даними, таким чином корупціонеру вдалося отримати хабарами сотні тисяч гривень.

Крім того, за висновком профільних експертів, протиправні дії затриманого також негативно впливали на міжнародний імідж України і могли привести до зниження і переорієнтації вантажопотоків до іноземних портів.

"Оперативники СБ України затримали головного спеціаліста на одній з вулиць Одеси під час отримання від посередника чергового хабара в розмірі півтори тисячі доларів США. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - додали у відомстві.

Источник: nv.ua