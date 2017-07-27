Гройсман хоче з’їхати з тещиної квартири

27.07.2017 22:38

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що має намір придбати власну квартиру.

«Якраз цим займаюся. Як тільки закінчу (покупку квартири. – Ред.), обов'язково її задекларую», - сказав він в інтерв'ю НВ.

Раніше журналісти програми «Схеми» встановили, що Гройсман разом з сім'єю живе в квартирі в елітному житловому кварталі Новопечерські Липки в центрі Києва, яка оформлена на його тещу-пенсіонерку з Вінниці Аліну Бурлаку.

У декларації прем'єр зазначив, що своєї столичної нерухомості у нього немає. Водночас вказав, що з 20 січня 2015 року використовує майже 60 кв. м квартири, яка належить тещі. У користуванні кожного з трьох інших членів його сім'ї - дружини, дочки і сина - ще по 60 кв. м нерухомості, що належить їй же.