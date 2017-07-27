"Я подрабатывал". Киевский чиновник рассказал, как стал мультимиллионером

27.07.2017 14:33

Проработавший последние 25 лет гендиректором госпредприятия "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств" Павел Кривонос задекларировал элитный дом в Козине, две квартиры в центре Киева и офисные помещения на Печерске.

Об этом говорится расследовании программы "Слідство.Інфо".

Кроме того, в декларации чиновника указано три автомобиля и сбережения на 5 млн гривен.

По его словам, деньги и такое имуществ накопил за "46-летний трудовой стаж", ведь якобы начал работать с юношеских лет.

"С ранних лет, когда я был студентом, я не сидел только за книжками. Я подрабатывал. Я разгружал вагоны на Киев-Петровке. Я разгружал кирпич. Я работал-подрабатывал в семейных кооперативах. Так повезло, что я в свое время купил еще в те далекие годы квартиру. Очень ее выгодно продал. Это был, кажется, 90-й год", - сообщил чиновник.

Также он рассказал. Что сразу после развала СССР брал деньги в "сберкассе".

"Тогда еще на рубли, получить в банке дойч-марки, и потом эти рубли стали купонами. Поэтому я на эти средства покупал недвижимость, акции "Фармака" на Подоле", - добавил он.

По оценке риелторов, квартира Кривоноса на ул. Тургеневской может стоить 600 тыс. долларов.

По словам чиновника, жилье якобы купила его дочь, но оформила на свою маму.

Квартиру на улице Франко риэлторы оценили в 260-270 тыс. долларов. Председатель госпредприятия объясняет, что помещение принадлежит теще, а жена получила его в подарок, и теперь сдает в аренду.

Недвижимость Кривоноса на печерских холмах стоит примерно 220-240 тысяч долларов. Чиновник говорит, что его также якобы приобрела жена, но помещение пока пустуют.

Кроме того стоимость участка чиновника, расположенного в Козине, оценивается в около 600-620 тыс долларов, а участок вместе с домом — в не менее 3 млн долларов.

По данным журналистов, чиновник перекрыл доступ к своему дому со стороны водоема, тем самым ограничив доступ к воде других жителей населенного пункта.

Также в расследовании указывается, что госпредприятие под руководством Кривоноса заключало сомнительные сделки: в частности, инвестором и застройщиком коттеджного городка для иностранных представителей в Пуще Водице является близкий друг чиновника Владимир Дробот.