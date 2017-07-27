Крестный ход парализовал движение транспорта в Киеве

27.07.2017 13:20

27 июля торжественные мероприятия, посвященные Крещению Руси-Украины, фактически парализовали движение автомобилей в центре столицы Украины. Об этом сообщает корреспондент ГолосUA.

Так, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», медленно движутся автомобилив районе станций метро «Театральная», «Льва Толстого», «Университет» и «Дворец спорта». Кроме того, имеются проблемы с движением на улице Большая Житомирская, на улицах Ярославов Вал, Владимирская, Михаила Грушевского, Институтская (в обе стороны), Крещатик, Кловский спуск и Владимирский спуск.

Кроме того, проблемы с трафиком наблюдаются на Подоле на улицах Верхний Вал и Нижний Вал и в районе Контрактовой площади. Серьезно затруднено движение транспорта на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая и Набережно-Рыбальская в сторону Подола. Пробка в обе стороны образовалась на Набережном шоссе от Почтовой площади и до моста Патона. Практически «стоит» мост метро и Броварское шоссе в сторону Правого берега.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в ближайшие несколько часов уровень пробок в столице будет составлять 5 баллов.

Напомним, 27 июля в Киеве представители двух православных конфессийнезависимо друг от друга проведут торжественные мероприятия по случаю годовщины крещения Киевской Руси-Украины.

Из-за этого часть улиц в центре столицыбудут перекрыты для движения транспорта.