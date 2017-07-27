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Ляшко заявил, что Порошенко исправил свою ошибку, лишив Саакашвили украинского гражданства
Президент Украины Петр Порошенко исправил свою ошибку, лишив украинского гражданства экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, написал в Facebook народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
"Саакашвили получил наше гражданство незаконно. Мы об этом заявляли сразу, как он получил его с барского плеча своего друга Порошенко. Теперь его друг у него же гражданство и забрал. И правильно сделал. Ошибки надо уметь признавать и исправлять", – написал Ляшко.
Вчера стало известно, что президент Украины Петр Порошенко выпустил указ о потере украинского гражданства экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской облгосадминистрации Михаилом Саакашвили.
В мае 2017 года Саакашвили заявлял, что Порошенко намерен лишить его гражданства Украины, которое он получил в мае 2015 года, когда был назначен на должность председателя Одесской облгосадминистрации. 7 ноября 2016 года он объявил, что подает в отставку. Саакашвили, в частности, обвинил украинские власти в поддержке коррупционных кланов.
Саакашвили заявлял, что в случае лишения его украинского гражданства он останется в Киеве.
Теги: Донбасс, Грузия, Олег Ляшко, Порошенко, Саакашвили
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