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Международные организации закупят лекарства для Украины на 5,9 млрд гривен, - Минздрав

27.07.2017 20:10
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Международные организации закупят лекарства для Украины на 5,9 млрд гривен, - Минздрав

Международные организации будут закупать лекарства для Украины на общую сумму 5,9 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"Министерство здравоохранения подписало соглашения с международными организациями, которые закупят лекарства для Украины за бюджетные средства 2017 года. Международные организации будут закупать лекарства по 39 государственным программам на общую сумму 5,9 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, лекарства для Украины будут покупать Программа развития ООН, Детский фонд "ЮНИСЕФ" и британское закупочное агентство Crown Agents. Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины 25 июля 2017 года подписало приказ, который с 1 января 2018 года обязывает учреждения здравоохранения отчитываться за собранные благотворительные взносы с физических и юридических лиц.

Приказ определяет механизм для мониторинга средств, которые жертвуют на благотворительные фонды больниц, уменьшает возможность использования схем, существовавших до этого и содержавших коррупционные риски.

Источник: rbc.ua



Теги: Украина, Донбасс, Минздрав, лекарства
 
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