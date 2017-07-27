Мэр Энергодара объявлен в розыск

27.07.2017 11:50

Городской глава Энергодара Павел Музыка, в отношении которого открыто уголовное производство, объявлен в розыск. Об этом говорится на сайте прокуратуры Запорожской области.

«21.07.2017 г. городской глава Энергодара объявлен в розыск, и 24.07.2017 г. Энергодарской местной прокуратурой в суд направлено ходатайство об изменении меры пресечения с личного обязательства на содержание под стражей», — говорится в сообщении



Местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 УК Украины (незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий, сопряженное со злоупотреблением служебным положением).

Вручение уведомления о подозрении происходило непосредственно во время проведения сессии городского совета с целью исключения возможности срыва следственного действия со стороны городского главы и его соратников.

В ходе допроса соседей подозреваемого, было установлено, что он по адресу постоянного проживания долгое время не появлялся. Позже, во время допроса работников исполнительного комитета Энергодарского городского совета, было установлено, что мэр Энергодара находится в отпуске и его точное местонахождение неизвестно.

Источник: journalist.today