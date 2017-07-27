На Майдане состоялось вече в поддержку Саакашвили

27.07.2017 18:30

В Киеве партия Михаила Саакашвили Движение новых сил собрала на Майдане Незалежности вече, чтобы обсудть лешение политика украинского гражданства.

Как сообщает Украинская правда, на Майдане собрались больше ста человек. Они принесли флаги Украины и плакаты с лозунгами "Посягательство на свободу", "Украина - не Рошен" и другими.

Адвокат Саакашвили Павел Богомазов рассказал Стране, что допускает экстрадицию своего подзащитного в Грузию после его возвращения в Украину.

"Сегодня мы были в Генпрокуратуре, где нам сказали, что они ни при чем и еще в 2015 году отказали Грузии в экстрадиции Саакашвили. Также они подтвердили, что о новых делах им ничего неизвестно. Почему так поступила миграционная служба и комитет при президенте они дать ответ не могут" - рассказал Богомазов.

Также адвокат рассказал, что еще вчера Михаил Саакашвили собирался возвращаться в Украину, однако после решения о лишении гражданства уже на границе у него могут изъять паспорт и арестовать.

"Теоретически его могут экстрадировать в Грузию, как человека без гражданства по двухстороннему договору" , - добавил адвокат.

Он отметил, что Саакашвили подаст апеляцию на лишение украинского гражданства.

О лишении Саакашвили гражданства Украины стало известно 26 июля. Сам политик находится в США и собирается вернуться в Украину завтра, 28 июля.

Истчоник: newsoboz.org