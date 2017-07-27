«Приєднання до Росії не буде», — Ходаковський розбив ілюзії сепаратистів щодо окупованого Донбасу

27.07.2017 12:10

Мрії сепаратистів про приєднання окупованого Донбасу до Росії — це ілюзія, якій не судилося збутися. Про це заявив зрадник України Олександр Ходаковський. «Приєднання до Росії не буде», — написав Ходаковський на своїй сторінці у Фейсбук.

Більше того, колишній «секретар радбезу ДНР» Ходаковський вважає, що через три роки існування самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» у цю ілюзію вірить все менше сепаратистів і прихильників «руского міра».

«Що стосується приєднання до Росії — то вже, як мені здається, навіть останні мрійники позбулися ілюзій: його не буде навіть в середньостроковій перспективі», — заявив бойовик.

Він також не вірить у можливість існування «Малоросії», яку самопроголосив так званий «глава ДНР».

Ходаковський вказав, що якщо так звані «ДНР» і «ЛНР» поглиблюють протистояння між собою, то про «якесь більше утворення» годі й говорити.

Нагадаємо, що Ходаковський — єдиний серед сепаратистів, хто спершу підтримав заяву Захарченка про «Малоросію».

Источник: 7days-ua.com