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Путін боїться не мови, а нації
Американський аналітик Пол Гобл, фахівець з етнонаціональних проблем в СРСР і на пострадянському просторі, дав глибоке сутнісне інтерв’ю «Апострофу», де сказав дуже важливу річ:
«Найбільший страх пана Путіна – це поява ще однієї країни, де основною мовою буде російська. Він не може змиритися з думкою, що ДЕСЬ МОЖЕ БУТИ КРАЇНА, ДЕ ГОВОРЯТЬ РОСІЙСЬКОЮ, АЛЕ ЦЕ НЕ ЧАСТИНА РОСІЇ. Він не розуміє, що в сучасному світі є багато країн, які говорять на тих же мовах, що й інші країни, але це не робить їх такими ж…
Україні слід було б популяризувати українську, але не турбуватися так, як деякі це роблять, щодо наявності та використання російської. Не через нервозність Росії, а скоріше тому, що українці, я думаю, з часом будуть, як і багато хто в світі, говорити на декількох мовах, а не на одній. І це посилить їхню національну ідентичність, а не послабить».
Источник: infa.ua
Теги: Донбасс, Путин, язык, нация
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