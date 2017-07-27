Путін боїться не мови, а нації

27.07.2017 13:10

Американський аналітик Пол Гобл, фахівець з етнонаціональних проблем в СРСР і на пострадянському просторі, дав глибоке сутнісне інтерв’ю «Апострофу», де сказав дуже важливу річ:

«Найбільший страх пана Путіна – це поява ще однієї країни, де основною мовою буде російська. Він не може змиритися з думкою, що ДЕСЬ МОЖЕ БУТИ КРАЇНА, ДЕ ГОВОРЯТЬ РОСІЙСЬКОЮ, АЛЕ ЦЕ НЕ ЧАСТИНА РОСІЇ. Він не розуміє, що в сучасному світі є багато країн, які говорять на тих же мовах, що й інші країни, але це не робить їх такими ж…

Україні слід було б популяризувати українську, але не турбуватися так, як деякі це роблять, щодо наявності та використання російської. Не через нервозність Росії, а скоріше тому, що українці, я думаю, з часом будуть, як і багато хто в світі, говорити на декількох мовах, а не на одній. І це посилить їхню національну ідентичність, а не послабить».

Источник: infa.ua