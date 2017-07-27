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Савченко сделала громкое заявление
Народный депутат Надежда Савченко заявляет о намерениях баллотироваться на пост главы украинского государства.
В интервью изданию "Главком", опубликованному в четверг, отвечая на соответствующий вопрос, она ответила: "Участие я принимать буду, а как дальше - будет видно".
"Для участия в президентской кампании, в действительности, нужно немного: 2,5 млн грн, чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство", - отметила парламентарий.
На вопрос, кто определяет ее готовность стать главой государства, Н.Савченко ответила: "Однозначно – народ".
Она также заявила о намерениях участвовать и в парламентских выборах, если бы проходили сейчас.
"Я бы повела на них свою партию. Я декларирую такую концепцию: люди, которые были во власти, больше не должны там быть. Люди, которые были депутатами хоть в одном созыве, больше не должны быть депутатами никогда. Они могут быть советниками, помощниками депутатов", - заявила Н.Савченко.
На вопрос о первой пятерке в ее партии парламентарий ответила, что она уже есть. "Это мои помощники - люди, которые первыми пришли ко мне работать. Это Татьяна Проторченко - человек, которого не было в политике. Ирина Юзик, которой не было в политике, которая является общественным деятелем. Сергей Проценко, которого никогда не было в политике. Владислав Штефан - единственный человек, который был в политике. Он был у Партии регионов на местном уровне. Он первый, кто вышел из ПР, вся жизнь борется с регионалами в Кривом Роге", - заявила Н.Савченко.
Она также заявила, отвечая на соответствующие вопросы, что не взяла бы в свою партию по разным причинам экс-президента Грузии, экс-главу Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили, экс-премьера Арсения Яценюка, экс-министра обороны Анатолия Гриценко, лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Донбасс, президент, пост, Надежда Савченко
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