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СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной
Президент РФ Владимир Путин в мае поручил своему помощнику Владиславу Суркову в короткий срок «перезагрузить» правящий режим в Украине. Об этом рассказал глава СБУ Василий Грицак.
«По оперативной информации, на закрытом совещании российского руководства в мае этого года глава России раскритиковал своего помощника Суркова за провал операции по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине», – сказал глава СБУ.
По его информации, Путин поставил задачу в короткие сроки достичь так называемой перезагрузки правящего режима в Украине и местом для организации провокаций выбрал Киев.
Как сообщалось ранее, Грицак заявил, что Россия внедряет новую стратегию по дестабилизации ситуации в Украине начиная с 2015 года. В частности, Кремль финансирует создание политических проектов в Украине, которые поддерживают федерализацию нашего государства.
По его словам, начиная с 2015 года Россия начала реализовывать другой сценарий относительно Украины, сменила тактику и взяла направление на дестабилизацию государства, поскольку активные боевые действия на фронте начали несколько стихать.
«Они начали финансировать политическую активность внутри нашего государства. Это они делают напрямую, скрыто, как угодно, но, очень обидно за украинских граждан. Одной из целей, которую ставит перед собой Россия, это так называемая скрытая федерализация», – отметил господин Грицак.
Глава СБУ назвал главные направления деятельности страны-агрессора в рамках этого нового плана. В частности, речь идет о внедрении свободных экономических зон, избирательность губернаторов и руководителей региональных правоохранительных органов, восстановление экономических связей с Россией и придание русскому языку особого статуса.
«Создан ряд региональных проектов, они называются «Гражданский совет Днепропетровщины», «Социальное Запорожье», «Одесщина за Порто-франко», «Харьковская Слобожанщина», «Бессарабская республика Буджак», «Галичина» и другие. Они продвигаются по нескольким направлениям, на уровне отдельных регионов, через, в том числе, народных избранников различных уровней. Механизм действия – это форумы, круглые столы, конгрессы со следующими обращениями к Верховной Раде, Президенту Украины, то есть потом они создают иллюзию массовой поддержки», – пояснил господин Грицак.
По данным СБУ, организаторами этой деятельности на территории Украины были помощник бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника Антон Кузьменко, бывший главный редактор запорожского отделения пророссийского информагентства «Новый регион» Павел Золотарев и участники проекта «Украинская федерация», инициированного общественным движением Виктора Медведчука «Украинский выбор».
Глава СБУ предоставил записи перехваченных переговоров между участниками преступной группировки.
На одном из аудио Золотарев договаривается с посредником в Житомирском облсовете и помощником Табачника Кузьменко о деньгах, которые надо заплатить депутатам за принятие радой необходимых решений.
«Они хотят, чтобы на них получилось 35 (чего именно идет речь, собеседники не сообщают) на руки», – говорит посредник. «Все супер, думаю, что 50 им «заряжу» сейчас», – отвечает Золотарев. Читайте більше тут:
Источник: zik.ua
Теги: Украина, Донбасс, Путин, СБУ
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