- У Нацполіції оприлюднили колосальні цифри “недокомплекту”15:51
- В Украине ожидается рост промышленного производства15:38
- США намерены "решить конфликт" на Донбассе14:50
- "Я подрабатывал". Киевский чиновник рассказал, как стал мультимиллионером14:33
- "Зачем я сюда приперся?": российский террорист никак не может понять, за что воюет на Донбассе14:10
- Крестный ход парализовал движение транспорта в Киеве 13:20
- Путін боїться не мови, а нації13:10
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной 12:50
- Американці знімуть художній мінісеріал про Чорнобильську катастрофу12:34
- «Приєднання до Росії не буде», — Ходаковський розбив ілюзії сепаратистів щодо окупованого Донбасу12:10
У Нацполіції оприлюднили колосальні цифри “недокомплекту”
Нестача співробітників в органах та підрозділах Національної поліції України станом на початок липня поточного року становить 17 137 осіб, що перевищує статистику за 2015 рік.
Як зазначається, недокомплект поліцейських сьогодні вище, ніж у грудні 2015 року, коли не вистачало 14,1 тис. співробітників (11,9% від штатної чисельності), але нижче, ніж у грудні 2016 року – 23,8 тис. осіб або 20,5% штатної чисельності.
Найбільший недобір поліцейських в абсолютних цифрах спостерігається в міжрегіональних територіальних органах Нацполіції (2 395 осіб), Києві (1 511 осіб), Дніпропетровській (1 383 особи), Донецькій (1 241 осіб) та Київській (1 137 осіб) областях.
У той же час найбільш незаповненими залишаються підрозділи Нацполіції, прикріплені до державних організацій (недокомплект 55%), територіальні підрозділи Нацполіції у Донецькій (недокомплект 22,8%) та Закарпатській (19,3%) областях.
Як відомо, 20 березня цього року стартував черговий набір в патрульну поліцію Києва та Одеси. У квітні некомплект у поліції зменшився на 5 тис. осіб завдяки підвищенню зарплат.
Нагадаємо, що раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що офіцер поліції отримує зарплатню у 2 тис. гривень. При цьому він додав, що заробітна плата міністра МВС коливається від 47 до 50 тис. гривень.
Источник: narodna-pravda.ua
Теги: Донбасс, Киев, Одесса, полиция
- «ДНР» ШТРАФУЕТ ВОДИТЕЛЕЙ С УКРАИНСКОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ15:14
- В «ДНР» озвучили, сколько шахт таки закрывают13:54
- З початку року на Донеччині постраждало 126 пішоходів13:30
- В Покровске говорили о гарнизонном госпитале11:30
- ПУШИЛИН РАССКАЗАЛ, КАК «Л-ДНР» ПОБЕДЯТ УКРАИНУ В ВОЙНЕ09:33
- Полицейские в Мариуполе ради взяток научились обходить видеофиксацию08:46
- Проект закрыт: Захарченко открестился от создания «Малороссии»08:10
- Многодетная мать в Мариуполе воспитывала детей в антисанитарных условиях07:32
- Штаб АТО: боевики совершают подрывы в районе Докучаевска и привезли на передовую сотрудников подконтрольного "ДНР" телеканала21:19
- Минобороны: На Луганском направлении произошло боестолкновение с применением бронетехники20:51
- У Нацполіції оприлюднили колосальні цифри “недокомплекту”15:51
- В Украине ожидается рост промышленного производства15:38
- «ДНР» ШТРАФУЕТ ВОДИТЕЛЕЙ С УКРАИНСКОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ15:14
- США намерены "решить конфликт" на Донбассе14:50
- "Я подрабатывал". Киевский чиновник рассказал, как стал мультимиллионером14:33
- "Зачем я сюда приперся?": российский террорист никак не может понять, за что воюет на Донбассе14:10
- В «ДНР» озвучили, сколько шахт таки закрывают13:54
- Microsoft увеличивает вознаграждение за обнаружение "дыр" в Windows13:40
- З початку року на Донеччині постраждало 126 пішоходів13:30
- Крестный ход парализовал движение транспорта в Киеве 13:20
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной 12:50
- Почему болят суставы: семь причин недуга19:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Медицинская реформа необходима. Но плохое должно отпасть18:02
- Страшную жатву собирает война на полях17:37
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»15:25
- Как бросить курить с помощью электронной сигареты?14:10
- Жареная картошка оказалась полезней некоторых фруктов11:09
- Чем опасна нехватка чистой воды в организме08:29
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети
- Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- "Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя