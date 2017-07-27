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У замку "Паланок" відкрили виставку художниці, яка малює прикордонників
Сьогодні, 27 липня, в замку "Паланок", що в Мукачеві Закарпатської області, відкрилася виставка картин Беати Куркуль. Художниця створила близько 70 полотен на військову тематику, на яких зображує прикордонників.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу із місця подій.
"На моїх картинах звичайні бійці, так вийшло, що більшість із них – прикордонники. За кожною картиною – чиясь історія. Сенс цієї виставки – показати людям, завдяки кому ми маємо можливість тут спокійно жити та ходити на виставки", - розповіла художниця на відкритті.
Вона додала, що працює у техніці комп’ютерної графіки в 2D, основними прийомами вважає світло та колір.
"Ці картини не повинні викликати ненависті", - каже майстриня.
За її словами, за кожним образом стоїть історія певної людини: "Найчастіше прикордонники "стукають" до мене на Facebook із цими історіями, надсилають фото – так і починається робота над картиною. Триває вона, загалом, від 10 до 12 годин".
Виставка "Кордон" буде доступна широкому загалу протягом двох тижнів.
Беата Куркуль – полька за походженням, громадянка Литви, яка живе та працює в Україні понад десять років. "Україна – це мій дім, і коли твоєму дому загрожує небезпека – ти його захищаєш. Хтось робить це з допомогою автомата, хтось бере пензлик", - каже художниця.
Теги: Донбасс, Закарпатье, художница, картины
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