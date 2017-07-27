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Український оборонпром випробував бойовий модуль - аналог "Граду"
Укроборонпром" провів випробування нового бойового модуля для запуску ракет РС-80 з залученням модернізованого безпілотного бойового транспортного засобу Фантом-2. Як передає Depo.Донбас, про це повідомляє прес-служба відомства.
Повідомляється, що випробування відбулися напередодні на Гончарівському полігоні (Чернігівська область).
"Фантом-2 отримав нову колісну формулу 8х8, замість 6х6 в першій версії. Це дозволяє розмістити на ньому більше корисного навантаження, встановити більш потужну зброю. Завдяки збільшеним габаритам розробникам вдалося встановити більш потужну силову установку і збільшити запас автономного ходу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розробник порівнює ефект після стрільб ракет РС-80 з бойовими "Градами".
"Під час практичних стрільб бойового модуля з ракетами РС-80, які здатні створювати ефект бойового "Граду" на полі бою, були вражені задані цілі і повністю перевірена робота модуля в польових умовах, включаючи балістичні показники", - заявили в "Укроборонпромі".
Теги: Украина, Донбасс, оборонная промышленность, "Град"
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