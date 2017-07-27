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Выдача Черновецкого Украине недопустима, так как он является гражданином Грузии
Грузинская прокуратура не получала требования от Генеральной прокуратуры Украины о задержании и экстрадиции экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Об этом говорится в сообщении Главной прокуратуры Грузии, сообщает "Интерфакс-Украина".
"В случае поступления требования о задержании и экстрадиции Леонида Черновецкого в Украину оно не может быть выполнено, так как он является гражданином Грузии и его передача в третьи страны недопустима", – говорится в сообщении.
Сегодня спикер генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что суд разрешил следователям Генпрокуратуры Украины задержать Черновецкого для избрания ему меры пресечения.
14 июля Черновецкому сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
По данным Генеральной прокуратуры, досудебное расследование в уголовном производстве открыто по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.
Установлено, что незаконные действия экс-мэра Киева Черновецкого в интересах не установленных в настоящее время лиц из ближайшего окружения Виктора Януковича выражаются в незаконном изъятии, изменении целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства вертолетной площадки.
Также экс-мэру столицы инкриминируется занижение арендной платы за землю и как следствие – уничтожение объекта археологического наследия, чем территориальной общине и городу Киеву причинен ущерб на общую сумму более 250 млн грн.
Черновецкий был мэром Киева с 2006-го по 2012 год. Сейчас живет за границей.
Теги: Украина, Донбасс, Грузия, Черновецкий
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