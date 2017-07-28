- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»21:27
- "Никакой украинофобии здесь нет": Киевлянка разозлила соцсеть "правдой" о России20:51
- Будут опознаны все боевики, "ватники" и сепаратисты: "Миртворец" "порадовал" любителей "ру***ого мира" новым интересным проектом Separator19:49
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери17:11
- От Дмитрия Медведева до «Батькивщины». Соцсети критикуют лишение гражданства Саакашвили 16:21
- Украинцы считают, что страна свергается в кризис15:50
- Опасность грозит всем украинцам: Анастасия Приходько рассказала шокирующие подробности своего волонтерства12:37
- “Россия заплатит за Крым и Донбасс! Это может тянуться 5-10 лет. Мы будем беднеть, ничего хорошего”, - член совета при Путине Шаблинский заставил пропагандистов заикаться. ВИДЕО11:26
- Отдыхающая на запорожском курорте лупила продавца рыбой.ВИДЕО 10:47
- В Запорожской области приспешники Кремля готовят государственный переворот, чтобы создать новую псевдореспублику: глава облгосадминистрации Брыль сделал экстренное заявление08:58
Анна Герман рассказала, как помириться с Дональдом Трампом
Президент Украины Петр Порошенко должен пожертвовать несколькими политическими фигурами, чтобы устранить обвинения по вмешательству Украины в выборы президента США в 2016 году. Такое мнение высказала народный депутат предыдущих созывов Анна Герман в интервью телеканалу NewsOne.
По ее мнению, сразу нужно было увольнять посла Украины в США Валерия Чалого, которого американские СМИ называли причастным к вмешательству в выборы американского президента на стороне Демпартии.
При этом, Герман уверена, что еще не поздно «пожертвовать несколькими фигурами», даже если они дороги президенту. По ее словам, если Украина и дальше будет тянуть с этим решением, то дальше «будет катастрофа», уже в начале нового политического сезона в США.
Как сообщали «Главновости», президент США Дональд Трамп недавно заявил, что генеральный прокурор США должен расследовать вмешательство Украины в его избирательную кампанию в 2016 году.
Руководство Украины оказалось вовлечено в скандал по вмешательству в выборы президента США в 2016 году в связи с обвинениями руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта в получении 12 миллионов долларов наличными от руководства Партии регионов в течение 2007-2012 годов.
После этого Манафорт был вынужден уйти с поста главы избирательного штаба Трампа. Однако, позже украинские правоохранители заявили, что обвинения по Манафорту не подтверждаются.
Теги: Донбасс, Анна Герман, примирение, Дональд Трамп
- Мнение: "О каком примирении может идти речь, пока на нашей территории находятся оккупационные войска?"
- Советница Януковича призналась оппозиции в любви: "Я здесь как рыба в воде" (ВИДЕО)
- Герман поставила в тупик горловских чиновников
- Янукович готов подписать указ о парламентских и президентских выборах
- Прощеное воскресенье. Виноватые потянулись к билбордам и мобильникам
- Экс-регионал Анна Герман потеряла второго сына
- В ОРДО в нагрузку к гуманитарке стали выдавать членские билеты ОД «ДНР»21:59
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»21:27
- Мариупольская стоматология, в которой умер ребенок отрицает заключение паталогоанатома.ВИДЕО20:20
- Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков19:20
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка18:40
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери17:11
- Между "ДНР" и "ЛНР" за деньги из России восстановили 12 км ЛЭП 15:24
- Проезд по Мариуполю станет «золотым»14:53
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов14:24
- Жестокие провокации вблизи Донецка: боевики "ДНР" полтора часа выжигали Авдеевку - город сотрясался от мощных ударов минометов и гранатометов14:02
- Анна Герман рассказала, как помириться с Дональдом Трампом 22:22
- В ОРДО в нагрузку к гуманитарке стали выдавать членские билеты ОД «ДНР»21:59
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»21:27
- Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит21:01
- "Никакой украинофобии здесь нет": Киевлянка разозлила соцсеть "правдой" о России20:51
- Мариупольская стоматология, в которой умер ребенок отрицает заключение паталогоанатома.ВИДЕО20:20
- Будут опознаны все боевики, "ватники" и сепаратисты: "Миртворец" "порадовал" любителей "ру***ого мира" новым интересным проектом Separator19:49
- Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков19:20
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка18:40
- У Путина назвали причину досрочного введения Россией ответных санкций против США17:42
- Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит21:01
- В июле безопасных арбузов не бывает — мнение врача07:38
- Международные организации закупят лекарства для Украины на 5,9 млрд гривен, - Минздрав 20:10
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной 12:50
- Почему болят суставы: семь причин недуга19:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Медицинская реформа необходима. Но плохое должно отпасть18:02
- Страшную жатву собирает война на полях17:37
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»15:25
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети
- Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"
- "Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- В России озвучили опасный прогноз по Украине
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя