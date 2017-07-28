Будут опознаны все боевики, "ватники" и сепаратисты: "Миртворец" "порадовал" любителей "ру***ого мира" новым интересным проектом Separator

28.07.2017 19:49

Уже осенью этого года команда известного проекта "Миротворец" представит свою новую идею Separator. Об этом сообщил советник министра иностранных дел Украины Антон Геращенко, передает "Диалог.ua".

Он отметил, что проект Separator, не имеющий аналогов в мире, начнет работать уже в сентябре этого года. Программа будет распознавать лица людей, которые "по призыву из Москвы подняли руку на Украину". Проект основан на американской программе, которая позволяет "за считанные секунды сверить фото человека с сотнями тысяч фотографий из базы данных проекта "Миротворец".

Он будет доступен всем. "Каждый желающий, где бы он ни находился, сможет проверить человека по фотографии из Сети, по фото с камеры смартфона, мгновенно сверив его с базой фотографий террористов, сепаратистов, боевиков и их пособников", - заверил Геращенко.