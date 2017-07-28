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Опасность грозит всем украинцам: Анастасия Приходько рассказала шокирующие подробности своего волонтерства
Украинская певица Анастасия Приходько активно занимается волонтерской деятельностью, посещает украинских военнослужащих в зоне АТО. Однако эта деятельность является достаточно опасной. Об этом певица рассказала телеканалу "Житомир". Анастасия подтвердила информацию, что дважды, в Попасной и в Константиновке боевики пытались ее выкрасть и вывезти на территорию оккупированных территорий.
Певица сказала, что подробности не имеет права разглашать, но отметила, что тогда ей впервые в жизни стало страшно. "Жизнь быстро промелькнуло в глазах", - вспоминает она. Во время визита до Константиновки, что в Донецкой области Анастасию Приходько охраняли ребята из спецподразделения "Альфа". Однако мужественная певица считает, что опасность грозит не только ей, но и всем украинцам. Она отмечает, что, несмотря на опасность, необходимо поддерживать армию, потому что от этого зависит судьба Украины. "Война изменила многих людей, и сейчас, как никогда, необходимо помогать друг другу", - добавляет девушка. Анастасия Приходько не теряет надежды на победу, считает, что ситуация на Донбассе стабилизируется, а Крым вернется в состав Украины. Певица подчеркивает, что ее мнение разделяют многие жители востока Украины. Также артистка осуждает тех исполнителей, которые выступают в стране-агрессоре. Приходько считает, что рано или поздно они поймут свою ошибку. Однако "это предательство своего народа, и мне очень обидно, что так произошло. Слава богу, что я к ним не отношусь. Деньги не на первом месте, ведь есть вещи, которые нельзя купить".- говорит она.
Источник rbc.ua
Теги: Донбасс, опасность, волонтер, украинец
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